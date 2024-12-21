Á°¶¶»Ô¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Ç¡¢³ØÀ¸¤é24¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃËÀ­2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¸áÁ°7»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Á°¶¶»Ô¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬µÞÄä»ß¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¤Ï³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤é¹ç¤ï¤»¤Æ24¿Í¤¬¾è¤Ã