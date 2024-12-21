À­É÷Â¯Ê¸²½¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤´¤È¤ÎÊ¸ÌÀ¤Ë¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö½Õ²è¡Ê¤·¤å¤ó¤¬¡Ë¡×¤ÏÉ÷Â¯Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½Õ²è¤ÎÎò»Ë¤È°Ü¤í¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£½Õ²è¤È¤ÏÉâÀ¤³¨¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢À­¹Ô°Ù¤äÀ­ÅªÉÁ¼Ì¤ò´Þ¤à³¨²è¤Î»ö¤ò¡Ö½Õ²è¡Ê¤·¤å¤ó¤¬¡Ë¡×¤È¸Æ¾Î¤¹¤ë¡£½Õ²è¤ÏÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤¬À­ÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤È¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ìñ½ü¤Î