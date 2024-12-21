½©ÅÄ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Æü¸áÁ°4»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¸©Ç½Âå»Ô¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£4¿ÍÊë¤é¤·¤È¤ß¤é¤ì¡¢3¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½»¿Í¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤¬¼ê¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£