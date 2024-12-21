¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈMAS-MAXIMUM¡É Çò¤Ò¤²³¤Â±ÃÄ 1ÈÖÂâÂâÄ¹ ¡ÈÉÔ»àÄ»¥Þ¥ë¥³¡É¡×(37,400±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈMAS-MAXIMUM¡É Çò¤Ò¤²³¤Â±ÃÄ 1ÈÖÂâÂâÄ¹ ¡ÈÉÔ»àÄ»¥Þ¥ë¥³¡É¡×(37,400±ß)P.O.P¤ÎºÇ¹âÊö¡ÈMAXIMUM¡É¥·¥ê¡¼¥º