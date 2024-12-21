¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/21¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ç±é¡¢»³²¼Èþ·î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡¢2025Ç¯1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×¡Ê²ÐÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÂè1ÏÃ¤ÎPR±ÇÁü¡¦¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×±ÊÀ¥Î÷¤Î¡È¥¤¥±¥Ü¡É¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÝÎ©¤Ä±ÇÁü¢¡±ÊÀ¥Î÷¼ç±é¡Ö¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñÄ¹¤ÎÂ¹