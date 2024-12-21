ÆüÎ©¤Ï2024Ç¯£¹·î¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅ´Æ»¸«ËÜ»Ô¡¦¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹2024¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¹âÂ®Îó¼Ö¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¥í¥Ã¥µ¡¦¥ß¥Ã¥ì¡×¤ò¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡ËËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì±ä¿­¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±¤á¤°¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÅ´Æ»³¦¤â´Ö¤â¤Ê¤¯¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£º£²ó¤ÏÅ´Æ»¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×¡£¹ñÆâ³°¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÎ©