²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈËºÇ¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÈþËâ½÷¤¿¤Á¤Î¡¢¾Æ¤­Ä»ËºÇ¯²ñ¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÁ¤¨¤¿¸àÂå¡£¡Öº£Æü¤«¤éÂîµåÉô¤Ï¡Ö±ð²Î¡×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¡ØÈþËâ½÷ÂîµåÉô¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¹¡£°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡¢Í¥¤Á¤ã¤ó¡¢ÂîµåÉô¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥À¡¼¥ê¥ó¹õ°ìÅÀ¤Ç¡Á¤¹¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡¢Áá¸«Í¥¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÉ×¡¦¿ùÎÉÂÀÏº¤Î¸å¤í¤Ç¼«