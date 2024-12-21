¡Ú¥Þ¥Í¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ¡Û#741970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ïº£¡ÄÍè¾ì¼Ô6421Ëü¿Í¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÌó5²¯±ß¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤½¤¦¤À¡£±§Ãè³«È¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹ñ¤¬¼çÆ³¤Ç¿Ê¤á¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÌ±´Ö¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬20Ç¯¤ËÌ±´Ö½é¤ÎÍ­¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤À¡£º£¸å¤â¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È