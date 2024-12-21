¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê53¡Ë¤È¡¢·Þ¤¨¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥¤¥ó¡á2024Ç¯4·î¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¶¦Æ±¡ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝ¼ê¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È3Ç¯Áí³Û6ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È20Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£33ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ïº£µ¨¡¢130»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä5Ê¬1ÎÒ¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢84ÂÇÅÀ¡£¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥É