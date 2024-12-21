¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ µï¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â ¸¤¤Ïµï¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀîÌø¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥Ã¥È¡Ê¡÷IGGY_PUTTO¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯12·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Î1Ëç¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¤Ê¤ó¤«µï¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤¬......¡£¡Öµï¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â ¸¤¤Ïµï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ë¡©¤¤¡¢µï¤¿¡ª¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª½Ð