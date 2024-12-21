¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï°æ¾å²ÅÏÂ(@inoue_yoshikazu)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤«¤é³Ø¹»¤Ç»È¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿°æ¾å²ÅÏÂ¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤êËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ2»þ´Ö¤«¤±¤ÆÎÏºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¾®³Ø¹»¤Ç»È¤¦¤¯¤¸Æþ¤ì¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä Ì±À¸°Ñ°÷