¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¢¡¼¥¯¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×(7,700±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×(7,700±ß)¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¢¡¼¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÈôÀ¤¥æ¥¦¥Þ¡×¤ÎÁÛÁüÎÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ÀÈë¤Î³»¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£ÊÌÇä¤ê