¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×¤ÎÌÚÍËÏÈ¡Ø´Æ»ë°÷ ½©»³¡Ù¤¬19Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥È½©»³½©»³¤¬¡È´Æ»ëÂæ¡É¤ò·È¤¨¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÉë¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÊ¿Æü¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ë¸½¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤«!?¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë³«±à¤·¤¿¡ÈÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÍ·±àÃÏ¡É¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤­