ºå¿ÀÅÅÅ´¤Ï12·î5Æü¡¢¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â»ÜÆü¤Ï2025Ç¯2·î22Æü¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤ÏÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¡ÁÍ¼¥é¥Ã¥·¥å»þ¤È¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±èÀþ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈÊó¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿ÞÈÇ¡ÛºÇ½ªÎó¼Ö¤ÎÀÜÂ³¥¤¥á¡¼¥¸¶áÅ´Ì¾¸Å²°¤«¤é¿À¸Í»°µÜ¤Ø¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷Â®µÞ¹Ô¤ÎÁýÈ¯¿À¸Í¤ÈÆàÎÉ¤ò·ë¤Ö²÷Â®µÞ¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ê¿ÆüÃë