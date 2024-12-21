¡þ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15ÀáB¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó 5-1 ¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¥É¥¤¥ÄÅìÉô¤Î¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤Ç20Æü¡¢¼Ö¤¬²°³°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢»Ò¶¡¤ÈÂç¿Í¤Î·×2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â60¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Î¤¦¤Á15¿Í¤Ï½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤ÏÇã¤¤ÊªµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¸á¸å7»þº¢¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î50ºÐ¤ÎÃËÀ­°å»Õ¤¬·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£2006Ç¯