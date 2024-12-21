Àè±ä¤Ð¤·¥°¥»¤Î²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤«¡£°å»Õ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥À¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥»¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¶²ÉÝ¿´¤À¡£¤³¤Î´¶¾ð¼«ÂÎ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥À¡¼¥ë¡ØFeel Good ²÷Å¬¤ÊÅØÎÏ¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¡Ù¡ÊÅìÍÎ´Û½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Thapana Onphalai¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Thapana