¹­Åç¡¦ÔÏ¹¾ÆØºÈÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÌîµåÇ¾¤Î¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£µ£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢µß±ç¿Ø¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡££²Ç¯Â³¤±¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¿È¤ÎÅêµå¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤Î¤ÏÇÛµåÌÌ¡£Åêµå³ä¹ç¤Î£·³ä°Ê¾å¤¬Ä¾µå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ã¤¦µå¼ï¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤¬·ù¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È