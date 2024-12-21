À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙ¹ë¤¬½¸¤Þ¤ëÃæÅì¡¦¥É¥Ð¥¤¡£ÆüËÜ¤«¤é¤â¥·¥óÉÙÍµÁØ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÈáÄË¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥É¥Ð¥¤¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥É¥Ð¥¤¤«¤éÆÍÇ¡µ¢¹ñ¤·¤¿ÍÆµ¿¼ÔµþÅÔÉÜ·Ù¤Ï11·î7Æü¡¢ÃË½÷¤ÎÀ­´ï¤¬±Ç¤Ã¤¿¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¼Ô¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖFC2¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹â¶¶ÍýÍÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê51ºÐ¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤¬Éâ¾å