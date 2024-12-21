¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ä´ºº¡Ê¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê1¥«·î°Ê¾åµÙ¶È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂà¿¦¤·¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤¬¤¤¤¿»ö¶È½ê¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢13.5%¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»º¶È°å¡¦¿´ÎÅÆâ²Ê°å¤ÎÌùÌî½ßÌéÀèÀ¸¤Ï¡Öº£¤äµÙ¿¦¤Ï¡¢¤á¤º¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÌùÌîÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø»º¶È°å¤¬¶µ¤¨¤ë ²ñ¼Ò¤ÎµÙ¤ßÊý¡Ù¤«¤é¡ÖÀµ¤·¤¯