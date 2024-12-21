¿·²£ÉÍ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼ê¥×¥í¤ä¥´¥ë¥ÕÉô¤Î³ØÀ¸¤«¤é¸³Ã´¤®¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤ë³¤Ï·ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥Ó¥Î¥ß¥» EBI¢ªYA¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥×¥í¥­¥ã¥Ç¥£¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¥¨¥Ó¥Î¥ß¥» EBI¢ªYA ¿·²£ÉÍÅ¹ ¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍ ³¤Ï·¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ê¼Ì¿¿¤Ï3¿ÍÊ¬/1¿Í1800±ßÀÇÊÌ¡Ë/ ÀÖ³¤Ï·¤Ç°ìÈÖÂç¤­¤ÊL1¥µ¥¤¥º¤ò»ÈÍÑ¡£Æ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ³¤Ï·³Ì¥¹ー¥×¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤¿¤é¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£¥×¥ê¥×¥ê