Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£12·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè61ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤ËæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤¬ÀäË¾¤¹¤ë¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¡È·Ú¤¤¡ÉÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êª¸ì¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÈá·à æÆÌé¤«¤é¸ª¤ò²õ¤·Ìîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿Âè60ÏÃ¡£ Âè61ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ë¤Ï¡¢æÆÌé¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È