2024Ç¯12·î20Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦SBS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾¯½÷Áü¡×¤ËÂÞ¤¬Èï¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Íî½ñ¤­¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï¾¯½÷Áü¤ò½³¤Ã¤ÆÇËÂ»¤µ¤»¤¿40Âå¤ÎÃË¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï11·î30Æü¡¢¸÷½£»ÔËÌ¶èÄ£¤Î¹­¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾¯½÷Áü¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¾¯½÷Áü¤ò»Ù¤¨¤ë¥»¥á¥ó¥È¤ÎÂæ¤ÎÉôÊ¬¤òÊ£¿ô²ó½³¤Ã¤ÆÇËÂ»¤µ¤»¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶èÄ£¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ