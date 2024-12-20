Image: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt¡¢K. Miller (Caltech/IPAC) ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏµå¤Ï45²¯ºÐ¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÏÇÀ±¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¼çÎ®¤ÎÏÇÀ±¸¡½ÐÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È·Ï³°ÏÇÀ±¥µ¡¼¥Ù¥¤±ÒÀ±¡ÊTESS¡Ë¡×¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¼ã¤¤ÏÇÀ±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÏÇÀ±·ÁÀ®¤Î½é´üÃÊ³¬¤òÃÎ¤ì¤ë¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÏÇÀ±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¤âÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦