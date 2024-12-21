¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎºÂ¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼é¸î¿À¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ËºÆÅ¾¸þ¤È¤Ê¤ëÊ¿ÎÉ¤ËÍÞ¤¨¤òÂ÷¤¹Êý¿Ë¤À¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¾¡Éé¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¶¥Áè°Õ¼±¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´Ø·¸À­