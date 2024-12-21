ÅÚÍËÆü¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Í¥¤·¤²¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¥³¡¼¥Ç¤ò¥á¥¤¥¯¡ª12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤³¤â¤³¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¥á¥¤¥¯½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¨¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¡õ¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Ç¤â´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¿¿Åß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¢ö¥³¡¼¥È¡ï46,200¡¿¥é¥ó¥Ð¥ó ¥ª¥ó ¥Ö¥ë¡¼¡Ê¥ì¥ê¥¢¥ó¡Ë¥¹¥«¡¼¥È¡ï19,800¡¿¥¸¥ã¥¹¥°¥ê¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡ï9,900