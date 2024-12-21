°ìºý¤ÎËÜ¤¬¡¢Âç³¤Â±»þÂå¤è¤í¤·¤¯¡íÂç¡¦ÊõÃµ¤·»þÂå¡í¤ÎËëÌÀ¤±¤ò¹ð¤²¤¿¡ª11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎËÜ¤ÎÌ¾¤Ï¡ØThere¡Çs Treasure Inside¡ÊÊõÊª¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¡Ë¡Ù¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÇµðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿ÂçÉÙ¹ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡á¥Ö¥é¥Ã¥¯»á¤¬¼«¿È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤ò£µ¤Ä¤ÎÊõÈ¢¤Ë±£¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤Ë¥Ð¥é»µ¡Ê¤Þ¡Ë¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÁí³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³²¯±ßÄ¶¡Ë¡£Êõ¤Î¾ì½ê¤ò¼¨¤¹Í£°ì¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Ï