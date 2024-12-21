¤¤¤Þ¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Û¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ËèÇ¯ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ý ¿·ºî¤Î¡Ö¥Á¥å¥í¡¦¥Ç¡¦¥À¥°¥È¥ê¥ª¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Üー¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë4ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Ïー¥È·Á¥Á¥å¥í¤¬¥­¥åー¥È¤¹¤®¤ë¡ª¡Ö¥Á¥å¥í¡¦¥Ç¡¦¥À¥°¥È¥ê¥ª¡× ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¡Ö¥Á¥å¥í¡¦¥Ç¡¦