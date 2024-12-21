¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¨¡¨¡¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤­¡¢¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤ÎYouTubeÂç³Ø¡×¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿ÃæÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢12·î29Æü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2024¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£°Ü½»¤ÎÍýÍ³¡¢¤½¤·¤ÆYouTube¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ´¶¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁ·¾ìµ®»Ò¤µ¤ó¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤È»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íßµá¤¬¡×ÃæÅÄÆØÉ§