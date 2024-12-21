20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù(Ëè½µÆüÍË7:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£(º¸¤«¤é)Ä¹ÌîÇî¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§V6¤¬2021Ç¯¤Ë26Ç¯¤Î³èÆ°¤ËµÙ»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ë¥»¥ó¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤«¤é¤È¤¤¤¦3¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®ÈëÏÃ¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¥Î¸¶¤ÏÅö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ç¯¾å¤ÎºäËÜ¡¢