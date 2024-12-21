¡ã12·î20Æü¤Î½½»úÂ­¼¨¸½ÌÃÊÁ¡ÊÇä¤ê¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1964) Ãæ³°Ï§ Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 3,470.0 | +0.14% ] (3242) ¥¢ー¥Ð¥Í¥Ã¥È Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 446.0 | +0.22% ] (3328) £Â£Å£Å£Î£Ï£Ó Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 4,000.0 | -1.71% ] ²òÀâ¡§¡Ö½½»úÂ­¡×¤È¤Ï¡¢´ó¤ê°ú¤±Æ±»öÀþ¡£»ÏÃÍ¤È½ªÃÍ¤¬Æ±°ìÃÍ¤Ç