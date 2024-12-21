¡ã12·î20Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1926) ¥é¥¤¥È Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à [ 2,242.0 | +0.53% ] (2693) £Ù£Ë£Ô Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 263.0 | +3.54% ] (2750) ÀÐ¸÷¾¦»ö Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 830.0 | -1.19% ] (3073) £Ä£Ä¥°¥ëー¥× Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à