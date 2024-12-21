¥·¥ê¥¢¤ÇÄ¹Ç¯ÆÈºÛÂÎÀ©¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬º£·î8ÆüÊø²õ¤·¤¿¡£À¯¸¢Êø²õ¸å½é¤Î½µËö¤ËNNN¼èºà¤ÏÎÙ¹ñ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤«¤é¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£°µÀ¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥·¥ê¥¢¤ÎÌ±½°¤Î¹âÍÈ¤È½ýº¯¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¡£¡ÊNNN¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶ÉÄ¹ Ëö²¬´²Íº¡Ë¢£¡Ö»à¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤áÈòÆñ¤·¤¿¡×¡Ä¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·»¤òÃµ¤¹²ÈÂ²º£·î11Æü¡£¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¤È¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¤Þ¤º¥·¥ê¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤Ø¤ÈÈô¤Ó¡¢¥·¥ê