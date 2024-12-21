Meta¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¡ÖRay-Ban Meta¡×¤Ë¥é¥¤¥ÖAI¤ä¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤Ê¤É¤Î¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¼Ô¤ÏÆâÂ¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤È²ñÏÃ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ¢¬¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ø¿Ê¤à¡ÖRay-Ban Meta¡×   ¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÄí¤¤¤¸¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤ÎÃµº÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤Î¤³¤È¡£   ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö