Æ»Ï©¾å¤Î¥«¥á¥é¡£²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¥¯¥ë¥Þ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¾å¤Ë¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥¹¡×¤½¤Ã¤¯¤ê ²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê42Ëç¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë