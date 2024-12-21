ºÇÂ®Ã¥´Ô¤Ë¤É¤ì¤È¤â»÷¤Æ¤Ê¤¤ÆÈÁÏÀ­¤ò´Ó¤¯¡ª 2000Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ZX-12R¤Ï¡¢¥¹¥º¥­¤¬HAYABUSA¤Ç300km/h¥ªー¥Ðー¤ÎºÇÂ®¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤­¤¿¥«¥ï¥µ¥­¤¬¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¸ÄÀ­¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¿Âê¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£320km/h¤òÌÜ»Ø¤·¿·Àß·×¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Ü¥¢