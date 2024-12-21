Christina Amann¡Î¥Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë £²£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ê£Ö£×¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢º£¸å£³Ëü£µ£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ÈÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÂçÉýºï¸º¤ò´Þ¤àÆÈ»ö¶È¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥­¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç²óÈò¤µ¤ì¤¿¡£Ï«ÁÈ´´Éô¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î£¸£·Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£·£°»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¸·¤·¤¤¸ò¾Ä¤ÎËö¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤Î¹ç°Õ¤ò¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ñÀ×¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Î¹©