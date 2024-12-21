µö¤µ¤ì¤ëÅü¼Á¤Ï1Æü¤ï¤º¤«8£ç¡¦¡¦¡¦¡£¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¤ËÌÍ¤â¡¢²ÌÊª¤â¥À¥á¡£¤â¤·²æ¤¬»Ò¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡£¹ñÆâ¤Ë¤ï¤º¤«200¿Í¡¢Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤ÈÆ®¤¦¿Æ»Ò¡£Êì¤Î»×¤¤¤Ï ¡É¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð£±ÈÖ¡É¡£Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤Î¾¯Ç¯¤È²ÈÂ²¤Î»×¤¤¡¢µá¤á¤ë»Ù±ç¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£À¸¸å£²¤«·î¤Ç²æ¤¬»Ò¤¬¹ñÆâ200¿Í¤ÎÆñÉÂ¤Ë ¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½»¤à¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤æ¤¦¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¹ñÆâ¤Ç20