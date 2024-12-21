À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºÇ¤â±¿µ¤¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡© ²´ÍÓºÂ¾ðÇ®¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¡¢½¼¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²´µíºÂÀè¹Ô¤­¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ç¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Á¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¡£ÁÐ»ÒºÂ´ª¤¬ºã¤¨¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¹