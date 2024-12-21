Æù¤ò°¦¤¹¤ëÆù¿©·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¾®»û·Ä»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡¢³Î¼Â¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¤é¤·¤¤¡×¼êÅÚ»º¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¡£³Î¼Â¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¤é¤·¤¤¡×¼êÅÚ»º¤ò¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®»û·Ä»Ò¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¾®»û·Ä»ÒÆù¤òÎÈ¤ËÀ¸¤­¤ëÆù¿©·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ï¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¤Ê¤É¤Ë¼¹É®¡£¶¯¿Ù¤Ê°ßÂÞ¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¿©¤¤¤·¤óË·º¬À­¤òÉð´ï¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¿©¤ÙÊâ¤­¤ËÎå¤à¡£¼ñÌ£¤Ï¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ÈÆùÎ¹¡Ê¥ß¡¼¥È¥ê¥Ã¥×