¡ÖÅ·»È¤Î¤Ï¤Í¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥»¥¤¥Ð¥ó¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âµ¡Ç½À­¤â¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSEIBAN URBAN SELECT¡×¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¤Î¾ïÀß2Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡ÖCoco Charme¡Ê¥³¥³ ¥·¥ã¥ë¥à¡Ë¡×¤ËÃíÌÜ¡£Å·»È¤Î¤Ï¤Í¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¡Ö·Ú¤¯ÇØÉé¤¨¤ë¡×µ¡Ç½À­¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é