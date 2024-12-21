¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ò¤é¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£À¤³¦20¥«¹ñ¤Ç¤Î»ØÆ³Îò¤ò¤â¤ÄâÔÁÛ²È¡¦¥è¥¬»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥Þ¥ë¡¦¥é¡¼¥¸¡¦¥®¥ã¥ï¥êÃø¡ØÀ¤³¦ÅªâÔÁÛ²È¤¬¶µ¤¨¤ëËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¥é¥¯¤ËÀ¸¤­¤ëÎý½¬¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¬Å¯³Ø¤Î±ÃÃÒ¤«¤éÃø¼Ô¤¬Æ³¤­½Ð¤·¤¿¡¢¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡¢À¸