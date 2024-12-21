¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¹â¶¶°¦¡Ê38¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´ÚÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖTOKYO MX¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú¹â¶¶°¦¤Î´Ú¹ñ¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¡Á³Ú¤·¤¯¡¦Èþ¤·¤¯¥½¥¦¥ëËþµÊ¡Á¡Ûº£¤«¤é¤Ç¤âTVer¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¥í¥±¤À¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯¤Í¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤º¡¼¡¼¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È´Ú¹ñ¤¬Âç¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÏ´Ú¤òÊó¹ð¤·¡¢´ÚÉþ»Ñ¤ä¡¢¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»Ô