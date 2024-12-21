¥®¥¿¥ê¥¹¥È»³ËÜ¶³»Ê¡Ê68¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£BOWWOW¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µ­Ç°Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö48Ç¯Á°¤Îº£Æü¡ØÒã¤¨¤í¡ªBOWWOW¡Ù¤ÇBOWWOW¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ç¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤éÌó50Ç¯¶á¤¯·Ð¤Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¯¤·Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¸µµ¤¤Ë³èÆ°¡£º£Ç¯