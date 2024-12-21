¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÇËÉºÒ»Î¤Î¸ÍËÌÈþ·î¡Ê24¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»É¸ÃãÄ®¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ·ÑÆü¤ÎÌë¡£ÍâÄ«¡¢É¸ÃãÄ®¤Ï¡¼16¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅà¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¡ã1¡äÃæ·ÑÍÑ¤Î¥«¥á¥é¡ã2¡ä¼Ö¤ÎÉ½ÌÌ¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤È·ë¾½¤¬åºÎï¡£¡ã3¡äÇ¨¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë30²ó¤Û¤É¿¶¤ê²ó¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤ÇÅà¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª4ËçÌÜ¤ÏÅà¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¼¤«¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÍËÌ¤Ç¤¹¡Ê