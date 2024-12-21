¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦Í§¿Í¤È¤ÏÉÕ¤­¹ç¤¤¤­¤ì¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤Î½÷À­¡Ê70Âå¡Á¡Ë¤¬Àä±ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡£½÷À­¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ï¡¼¥×¡¢Í§¿Í¤Ï²í³Ú¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍ§¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬Àä±ï¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë¡Öµ®½÷²¿¤Ç¤½¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¤â¤Î½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©²í³Ú¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡£¹Ä¼¼²»³Ú¤è¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡© ¤È¸À¤ï¤ìÀä±ï¡×¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¿ÆÍ§¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âËÌ³¤Æ»¡£¡ÖÈà½÷¤â¡¢¹Ä¼¼¤È¤Ï¡¢Ìµ±ï¡×¤À¤½¤¦¡£