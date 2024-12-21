¥É¥¤¥Ä¤Ç¡¢20Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢60¿Í°Ê¾å¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¥Æ¥í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï¡¢¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤ò¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â400¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÁö¹Ô¡£ÃÏ¸µµßµÞÂâ¤Ï¡¢60¿Í¡Á80¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â11¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö