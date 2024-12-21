ÆâÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥À¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎNPO¤¬º£·î¡¢ÂàÈò¸å¤Ë½é¤á¤Æ¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñ·³¤È½à·³»öÁÈ¿¥RSF¤ÎÀïÆ®¤¬¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀÂ¼Éô¤Ë¤âÀïÆ®¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄäÀï¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¿Í°å»Õ¤ÎÀî¸¶¾°¹Ô¤µ¤ó¤Ïº£·î¡¢µîÇ¯4·î¤Ë¥¹¡¼¥À¥ó¤«¤éÂàÈò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ