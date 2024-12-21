¥É¥¤¥Ä¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä²ÃÆþ¤·¤¿º´Ìî³¤½®¤À¡£23ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÁ´16»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢12ÀïÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤È¤ê¤ï¤±¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼«Ëý¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ­Ì¾¤Ê°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Øtransfermarkt¡Ù¤Ï12·î20Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿äÄê»Ô¾ì²Á³Ê¤ò°ìÀÆ¤Ë¹¹¿·¡£º´Ìî¤Ï2