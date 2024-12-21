¸¡»ö¤Î×ø³åÅª¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸µ¼ÒÄ¹¡¦»³´ßÇ¦¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤ò¤á¤°¤ë²£ÎÎ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³´ß¤µ¤ó¤¬¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢ÁÜºº¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡Ê52¡Ë¤¬»³´ß¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤ÎÉô²¼¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¤­¤Î¤¦¡¢Ë¡Äî¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¤Î¼è