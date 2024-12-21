ÃæÆü¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ê¡Ã«¹À»ÊÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È½é¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¾®Àî½ß»ÊGM¤¬½ÐÀÊ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤âµåÃÄ´´Éô¤¬Â­¤ò±¿¤Ó¡¢Î¾µåÃÄ¤È¤â³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3¡¦64¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÀïÎÏÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿